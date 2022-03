Le "niveau 2" du plan grand froid déclenché dans l'Orne

Le centre départemental de la météorologie et la Préfecture de l'Orne informent qu'une baisse importante des températures est annoncée pour les jours à venir.

Les températures ressenties seront négatives le matin et et l'après midi et la température minimale est susceptible d'être comprise entre -11°C et -13°C sur au moins un des quatre jours à venir.

En conséquence, le préfet de l'Orne a décidé de déclencher le niveau 2 "Grand Froid" du plan d'urgence hivernale :

- Il est rappelé que le froid intense peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment sur celle des nourrissons, des personnes âgées, des personnes en situation de grande précarité et des personnes souffrant de maladies chroniques.

- La préfecture de l'Orne engage tous les ornais constatant une situation anormale (personnes sans domicile fixe ou errant sur la voie publique), à prévenir les services d'urgence :

- Samu social (115),

- Gendarmerie - Police (17),

- Sapeurs-Pompiers (18 - 112),

- SAMU (15).