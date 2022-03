Rouen: l'Etablissement français du sang de Saint-Sever fête la femme

En Normandie plus de la moitié des donneurs, 53% exactement, sont des femmes. Afin de remercier les donneuses, une journée spéciale est organisée à l'occasion de la journée de la femme, ce vendredi 8 mars.

Ainsi plusieurs ateliers personnalisés seront proposés aux donneurs de sang. L'opération a été organisée en partenariat avec l'école d'esthétique Catherine Lorène, l'institut A vos ongles, l'institut intemporelle et le centre de fitness Curves.

Pour rappel pour donner son sang il faut avoir entre 18 et 70 ans révolus et peser plus de 50kg.

Pratique. Vendredi 8 mars, de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h, sur le site de l'EFS de Rouen Saint-Sever, place Henri Gadeau de Kerville, Immeuble Blaise Pascal II. Plus d'informations sur www.dondusang.net