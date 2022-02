Elbeuf : une station service braquée au gaz lacrymogène

L'homme a fait irruption vers 21h25 dans cette station-service du cours Carnot, à Elbeuf, avant d'exiger à l'employé présent, qui s'apprêtait à fermer la boutique, de lui remettre le contenu du tiroir-caisse. Ce qu'il a fait sans broncher.

Mais l'agresseur en voulait plus, et lui a demandé de lui ouvrir le coffre. Or, l'employé en était incapable, n'ayant pas les clés. L'homme lui a alors aspergé le visage de gaz lacrymogène avant de prendre la fuite. Les hommes de la Sûreté départementale mènent l'enquête.