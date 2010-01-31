Meaulnes du Corta n'a pas gagné l'Amérique

L'événement sportif du dimanche 31 janvier, c'était bien sûr le 89e Prix d'Amérique à l'hippodrome de Vincennes cet après-midi. Contre toute attente, Meaulnes du Corta, drivé par le cotentinois Pierre Levesque, s'est incliné pour sa dernière grande course. Il est arrivé en troisième position, coiffé dans le dernier tournant par le surprenant Oyonnax. Un cheval drivé par Sébastien Ernault, qui n'est autre que l'ancien élève de Pierre Levesque. Un résultat surprise qu'ont vécu près de 40 000 spectateurs sur place. Parmi eux, une délégation de 70 manchois de La Haye-du-Puits.

BONUS AUDIO / La réaction de Sébastien Limongi, l'organisateur de ce déplacement de supporters de Meaulnes du Corta cet après-midi à Vincennes.

BONUS VIDEO / La vidéo de cette très belle course suivie par nos confrères de France 3.

