Rythmes scolaires : 250 manifestants à Cherbourg

"Ni statu quo, ni réforme Peillon" indiquait la banderole derrière laquelle étaient rassemblés enseignants, parents d'élèves et personnels des écoles primaires, ce mardi 12 février à Cherbourg.

Ils dénoncaient la réforme de l'enseignement primaire, et particulièrement le point des rythmes scolaires et la semaine d'école à quatre jours et demi.

A Cherbourg, 58 classes sur 126 étaient fermées aujourd'hui. Trois écoles n'ont pas ouvert leurs portes : les groupes scolaires Fraternité et les Roquettes et l'école maternelle Malakoff.