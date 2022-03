Petite bulle de bien être

L'ambiance y est intimiste, la musique douce et les parfums d'huiles essentielles apaisants. Ancienne employée du prêt à porter, Stéphanie a suivi une formation de près d'un an avant de se lancer. Elle travaille seule dans son institut, ouvert depuis le 4 janvier et propose pose d'ongles, UV et modelages à des tarifs très abordables.

L’essentiel pour elle, 19 avenue de la libération, tél. 02 31 91 95 62







