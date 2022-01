Rouen : 1700 employés concernés par le nouveau plan de déplacement inter entreprises

Le but de cette opération ? Permettre aux commerçants travaillant à Rouen de s'organiser différemment pour se rendre à leur travail et leur éviter de prendre la voiture. Par le biais de ce nouveau plan de déplacement inter-entreprise (PDIE), ce sont pas moins de 252 commerçants soit en tout 1700 employés qui sont concernés. Une première à l'échelle de l'agglomération et même une initiative relativement rare à l'échelle de la France.

Partenariat avec la Crea

Tous les moyens sont bons pour laisser sa voiture chez soi : le réseau Astuce, le Velo'R ou encore le covoiturage. "Ce plan est l'occasion également d'informer les gérants des dispositions légales et de faire appliquer la prise en charge par l'employeur de 50% de l'abonnement", note Matthieu de Montchalin, président de l'ACAR. Pour encourager et booster l'opération la Crea a mis en place des tarifs préférenciels pour les entreprises participant à ce PDIE en faisant bénéficier les employés participants d'une réduction de 15% des tarifs sur les abonnements 365 jours et 31 jours. Ainsi les employés n'auront a débourser que 17,60 par mois pour un abonnement annuel contre 41,50€.

En outre, la mise en place de ce PDIE devrait faciliter la recherche de partenaire de co-voiturage pour les personnes qui viennent travailler dans le centre et des outils, comme un calculateur de prix, seront mis à leur disposition. Enfin, les adeptes de ce moyen de transports pourront bénéficier de places de stationnement qui leur seront réservées. Enfin, pour les personnes qui n'ont d'autres choix que de prendre leur voiture, seront proposés des stages d'éco-conduite.

"Ce PDIE est très important commercialement, rappelle Matthieu de Montchalin, car toutes les voitures que nous n'utilisons pas pour nous rendre à notre travail sont autant de places libérées pour nos clients."

En signant ce PDIE, les entreprises et les salariés prennent un engagement. Et si elles ne tiennent pas leurs engagements ? Pour l'instant aucune mesure répressive n'est prévue. "Nous allons commencer par essayer de convaincre avant de contraindre".Le président des vitrines de Rouen se montre confiant quant à l'avenir et au succès de ce PDIE. "Aujourd'hui nous touchons 1700 employés et près de 17% des salariés des commerce rouennais. Je suis certain que nous en toucherons plus de 3500 d'ici un an."