Hérouville : “SOS Neige” au BBC

Le groupe la Tchoucra'v s'est fait une réputation en détournant les grands standards de pop rock qu'ils ont aimés et en les passant à la moulinette façon Regg'n'roll. Dans leurs albums comme sur scène, la rythmique puissante des frères Delannet et le jeu de guitare raffiné de Vincent Lucas transportent les auditeurs dans un autre monde. Du côté des Torps, c'est un univers entre rock et chanson française qui est mis en avant, faisant même parfois un petit clin d'oeil au reggae. Enfin, Manu Bakar diffuse sa voix accompagnée par le doux son de l'accordéon, de la contre-basse, du piano, du saxo, de la batterie et de la guitare. Ce qui donne à ses textes une dimension nouvelle à laquelle le public ne pourra pas rester indifférent. Rendez-vous le vendredi 22 janvier, à 20h, au Big Band Café, avenue du Haut Crépon, à Hérouville Saint-Clair. Tarifs : de 4 à 8€. Ce concert permettra de financer le voyage à la neige d'une classe de l'école du Bois, à Hérouville.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire