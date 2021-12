Soirée thématique sur le cinéma punk à l'Omnia

"East Punk memories" de Lucile Chaufour fait écho à une première série documentaire tournée en super 8 dans les années 1980. La réalisatrice avait alors interrogé des punks hongrois à une époque où les membres du mouvement devaient vivre leurs idées dans la clandestinité. Vingt ans plus tard, elle dresse un état des lieux. La chute du système communiste entraîne avec elle son lot d’espoirs déchus.

La soirée se poursuivra avec le film polonais musical "All that I love" dans lequel un jeune garçon trouve refuge dans la musique punk sur fond de coup d’état.

Pratique. Mardi 8 janvier, "East Punk Memories" (V.O.) à 20h et A"ll that I love" (V.O.) à 21h45, Cinéma Omnia république, à Rouen. Tarif forfaitaire 6,5 €