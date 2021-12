Rugby : Hérouville ne lâchera rien

Pour se maintenir en Fédérale 3, les Hérouvillais doivent remporter cinq de leurs huit dernières rencontres. Quand on sait qu'ils n'ont gagné qu'une fois en dix journées cette saison, l'obligation tient de la mission impossible. "Globalement, nous ne sommes pas très optimistes. Mais nous avons tout de même des arguments", annonce Stéphane Guillous.

Le promu bas-normand, seul club de la région à évoluer au niveau fédéral, peut s'appuyer sur l'expérience engrangée lors des matchs allers, le retour de quelques blessés et les adaptations tactiques réalisées dans son jeu. "On peut tirer du bon de chaque match. Ce qu’il faut, c’est parvenir à appliquer toutes ces choses positives au même moment. On va défendre nos chances jusqu'au bout, même si elles sont infimes !"