Hockey : un calendrier de forçats attend les Drakkars

Le 29 janvier, il ne restera pourtant que deux matchs de championnat à jouer avant d'attaquer les play-off où, de manière plus envisageable pour Caen actuellement, les play-down. Une période surchargée s'annonce puisque les hockeyeurs français participeront à onze matchs en l'espace de cinq semaines seulement.

Contrairement aux autres disciplines, le hockey sur glace ne s'offrira pas de vacances. Caen recevra ainsi Briançon le 29 décembre et se déplacera à Chamonix le 2 janvier. Avant ces deux rendez-vous, les Drakkars se rendront à Villard-de-Lans, samedi 22 décembre, pour une rencontre qui s'annonce compliquée. Les Ours sont septièmes du classement et restent sur deux victoires. Les deux semaines de trêve qui auront précédé la rencontre pourraient néanmoins rabattre certaines cartes.