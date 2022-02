“Collecter des croquettes”

L'association 'Gamelles pleines� est née il y a un an. Sa mascotte est unique : Rosaly, une chienne labrador de 9 ans. Son but l'est tout autant : aider l'homme à travers le chien. Il s'agit de permettre aux personnes dans le besoin et ne pouvant se passer de leur animal de compagnie de le garder le plus longtemps possible. “Nous travaillons beaucoup avec les gens de la rue. Pour la plupart, ils se sacrifient pour vivre avec leur chien” , expose Yohann Severe. Ce dernier, président de l’association, martèle qu’il a trop vu certains maîtres couper leur petit morceau de pain en deux pour leur fidèle compagnon. De nombreux centres d’accueil leur sont de plus interdits.

Quels leviers d’action pour Gamelles pleines? “Nous collectons des croquettes”, répond Yohann Severe. Déjà plus de trois tonnes cette année. L’objectif s’élève à 12 tonnes. Le but est d’éviter aux personnes recevant de la nourriture de la redonner directement à leur animal. “Gamelles pleines” travaille aussi avec d’autres associations. “Nous allons prêter main forte aux Enfants de Don Quichotte et aux Restos du Cœur pendant l’hiver.” Preuve d’un projet séduisant, l’idée a déjà été exportée à Bordeaux et Metz, en attendant Grenoble.



