Une journée de fête à Caen

Bonnet. Echarpe. Et une paire de gants. J’ai décidé de consacrer ma journée à redécouvrir la ville, version Noël. Ma ballade commence naturellement par le centre ville. Les vitrines de magasins valent le détour, surtout rue Saint-Pierre. Au numéro 47 de cette rue piétonne, un magasin de décoration a la réputation de toujours présenter sur sa façade un ornement splendide pour la fête de Noël. Sur place, je ne peux qu’acquiescer. Autour de moi, beaucoup de monde qui se hâte, les bras chargés de sacs ou de paquets. Ce sont les retardataires, ceux qui ont attendu le dernier moment pour choisir les cadeaux qui seront au pied du sapin. Mes pas me portent ensuite jusqu’à la place du Théâtre.



En piste !

La Ville y a fait installer une patinoire. Des enfants s’initient avec leurs parents. Je me laisse moi aussi tenter par quelques tours de piste. Le prêt de patins est gratuit , le port de gants obligatoire. Après un déjeuner rapide dans l’un des bistrots de la rue Ecuyère, je décide de me rendre au Parc des expositions pour visiter le Monde merveilleux de Noël. A l’entrée, une musique de dessin animé donne le ton de la visite : “Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux ...” C’est un réel plongeon dans l’enfance. Je commence mon parcours par l’exposition d’une centaine d’automates dans un décor féerique : il y a des marmottes, des ours, des mammouths, une licorne, un village de lutins, etc. De quoi écarquiller les yeux sur 3000 m2 !

Un autre phénomène se trouve un peu plus loin. Pour la première fois, une piste géante de ski de fond a été installée, serpentant au milieu d’une véritable forêt montagnarde. Je n’hésite pas à prendre mon tour dans la queue et à tester cette activité pour le moins originale sous les cieux normands. “C’est une piste en silicone et en téflon. Les skis sont passés dans un bac de fartage, ce qui permet ensuite d’éprouver les sensations du ski de fond”, m’explique Philippe Bertin, directeur de Caen Expo Congrès, co-organisateur de l’événement avec le parc de loisirs Festyland. Après quelques minutes d’attente, Victoria, assistante du Père Noël si j’en crois son badge, me propose de m’asseoir. En fonction de ma pointure, elle me prête des chaussures de ski et en fonction de ma taille, des skis adaptés. Et en piste ! Sur le parcours, je croise trois soeurs : Marie-Emilie 13 ans, Camille 11 ans et Océane 5 ans ainsi que leur maman, Véronique. “C’est la première fois que mes filles font du ski !” m’indique-t-elle.

L’après-midi a vite passé et l’heure est propice pour maintenant reprendre ma balade caennaise en profitant des illuminations. Jusqu’au 10 janvier, les rues de la ville rivalisent pour briller de mille feux. En tout 20 kilomètres de guirlandes et plus de 600 décors ! Je ne pourrai tout voir. Il est tard et j’ai déjà beaucoup marché aujourd’hui. J’ai plutôt envie d’un chocolat chaud. Après tant d’émerveillement, je ne vais pas m’en priver...







