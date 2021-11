Benoit XVI a créé son propre compte twitter

"Les premiers tweets seront des réponses à des questions posées au pape sur la foi, le public pouvant envoyer ces questions dès maintenant" au Vatican, a annoncé lundi Greg Burke, conseiller en communication du Vatican, lors d'une conférence de présentation, en présence de nombreux journalistes.



Le premier tweet, rédigé en anglais, sera lancé en direct vers midi par le pape lors de l'audience générale du mercredi 12 décembre, a précisé le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi. Une heure après l'annonce de l'adresse du compte du pape, 20.000 personnes s'étaient déjà inscrites pour le suivre ("followers").



Les tweets seront aussi rédigés en espagnol (@pontifex_es), italien (@pontifex_it), portugais (@pontifex_pt), français (@pontifex_fr), allemand (@pontifex_de), polonais (@pontifex_pl) et arabe (@pontifex_ar). D'autres langues suivront.



Selon l'archevêque Claudio Maria Celli, président du Conseil pontifical des communications sociales, la présence sur Twitter de Benoît XVI s'explique par son "désir d'entrer en dialogue respectueux avec les hommes et les femmes de ce temps, là où ils se trouvent".



Interrogé sur les risques de réactions hostiles sur Twitter, M. Burke a souligné que Twitter est "un libre marché des idées et c'est une bonne chose". Le pape "enverra des perles de sagesse que lui inspirera son coeur", a-t-il assuré.



Les abonnés devront faire attention à la "certification" du site pour vérifier qu'il s'agit de vrais messages de Benoît XVI, a précisé M. Burke, en relevant qu'il y aurait toujours des "parodies" pour se moquer du pape, mais aussi des tweets qui "paraissent officiels" et qui sont des faux.



"L'Eglise ne se plie-t-elle pas excessivement aux nouvelles technologies ? Comment est-il possible de réduire le pape à 140 signes ?": ces questions souvent posées au Vatican sont légitimes, selon Mgr Celli. Mais il est nécessaire, selon lui, de "semer sur le chemin de l'homme des étincelles de vérité" en cette Année de la foi.



Les tweets, rédigés à la Secrétairerie d'Etat mais qui auront l'imprimatur du pape, reprendront ensuite en 140 signes la quintessence des catéchèses qu'il donne lors des audiences hebdomadaires du mercredi.



Le 27 juin 2011, Benoît XVI avait rédigé un message sur Twitter sur un compte ouvert par le Saint-Siège, à l'occasion du lancement de www.news.va, premier portail multimédia du Vatican en plusieurs langues.



Le jésuite Antonio Spadaro, directeur de la revue jésuite Civilta Cattolica, et un des premiers dans l'Eglise à tweeter, a comparé l'évènement au premier message radio de Pie XI le 12 février 1931, en soulignant que l'Eglise est fondamentalement ouverte aux nouveaux moyens de communications qui lui permettent de transmettre l'Evangile.



"Déjà Pie XI parlait d'une technologie au service de la relation et non de la simple propagande", a-t-il observé sur le site Cyber Teologia.



"Les réseaux sociaux sont de vrais lieux du sens", a-t-il commenté, "où les gens partagent leur vie, les désirs les meilleurs et les pires, les demandes et les réponses".



Plusieurs cardinaux et évêques tweetent déjà comme le cardinal-archevêque de New York Timothy Dolan (61.500 "followers"), le cardinal italien Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture (26.000 "followers").



Le pape allemand, Joseph Ratzinger, qui a fait de la "Nouvelle évangélisation" des sociétés déchristianisées une priorité, a manifesté une approche positive des moyens de communication et modernisé les médias du Vatican.