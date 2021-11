Petroplus : les syndicats se réjouissent des "avancées"

"L'intersyndicale peut se réjouir des nombreuses avancées sur le dossier de cession (...). La totalité des autorisations administratives ont été données et des réponses ont été faites aux diverses propositions contenues dans le dossier du principal candidat à la reprise", pouvait-on lire dans un communiqué de presse. Plus que jamais, les représentants des salariés de la raffinerie soutiennent l'offre de NetOil, la plus aboutie à l'heure actuelle. Ces derniers souhaitent par ailleurs que Shell prolonge son contrat de processing avec le site de Petit-Couronne, qui doit prendre fin mi-décembre, afin de permettre à la raffinerie de se maintenir en activité durant cette phase de transition.

Mardi 4 décembre, le tribunal de commerce de Rouen doit se réunir à nouveau pour étudier l'avancée des offres de reprise. Si "l'audience de mardi accouchait d’une nouvelle trahison, nous mettrions immédiatement nos menaces (des grèves de la faim) à exécution", prévient l'intersyndicale.