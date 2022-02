Une nouvelle crèche en 2011

Le nouvel équipement sera entièrement reformulé dans son agencement intérieur et élaboré en respectant l'environnement : ' Ce bâtiment aura la particularité d’être peu consommateur en énergie, beaucoup plus aéré et répondra aux nouvelles normes en terme d’écologie. Il sera aussi très clair et convivial à vivre ” souligne Laurent Mata, premier maire adjoint de Hérouville Saint-Clair en charge du développement durable.



L’insertion professionnelle des mamans

Cette future structure offrira quinze places d’accueil régulier et neuf places d’accueil occassionnel par demi-journée. Elle fera office de crèche collective mais aussi de crèche familiale.

L’objectif de la future crèche Grande Dalle est de permettre une meilleure insertion professionnelle des femmes en leur donnant la possibilité de faire garder leurs enfants pendant leurs heures de travail, de 8h à 18h. Le coût total de l’opération est estimé à 2 millions d’euros.



