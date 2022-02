“Gleisdreieck” jonction des voies

Guido Huebner est né à Berlin le 26 mars 1963, le jour où Kennedy prononça une phrase devenue célèbre 'Ich bin ein Berliner”. Le mur sépare alors la ville en deux et grandir à Berlin Ouest n'est pas très éloigné de la vie sur une île. Rapidement, Guido Huebner réalise des performances et des créations musicales dans le sillon de la musique industrielle. Il fonde un groupe pluridisciplinaire à forte culture graphique, influencé par les arts plastiques, le 'Das Synthetische Mischgewebe”. Le rôle du projet 'Gleisdreieck” est de proposer un espace permettant tout à la fois d'apporter un témoignage sans nostalgie sur une ville et le travail artistique de ceux qui sont nés avec le mur. Il tient à la fois de l'installation plastique et de l'installation sonore. Installé à Caen depuis plus de 10 ans, l'artiste Guido Huebner expose jusqu'au 13 décembre. C'est à l'Atelier central de la Fonderie, à Hérouville Saint-Clair, de15h à 18h30. L'entrée est libre.



