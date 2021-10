La chaîne de fiction HD1 (TF1) prévoit ses premières créations en 2013

"HD1, c'est la chaîne de toutes les histoires, de toutes les narrations", a résumé Nonce Paolini, le patron du groupe TF1, lors d'une conférence de presse de présentation de la chaîne.

Troisième chaîne gratuite de la TNT du groupe TF1 avec TMC et NT1, HD1 vise un objectif d'audience de 1,9% à l'horizon 2016, et de 2,1% sur les 25-49 ans, son "coeur de cible", a expliqué Fabrice Mollier, son président.

La chaîne, qui bénéficiera d'une cinquantaine de millions d'euros de budget d'ici deux ans, "va être une chaîne grand spectacle", qui aura "une part importante de programmes inédits" (40% entre 18H et minuit dès le lancement), et va "concentrer ses efforts sur des rendez-vous quotidiens", a-t-il détaillé.

La chaîne proposera près de 250 films de cinéma par an, dont 15% d'inédits, avec trois "rendez-vous cinéma" par semaine.

Quatre soirées seront de leur côté consacrées aux séries et fictions télé, avec trois soirées pour la fiction française, dont une pour les fictions événements, une pour les comédies et une pour les séries. La chaîne proposera aussi des séries internationales, comme les américaines Pan Am et Eli Stone.

Les avant-soirées seront, elles, consacrées à l'humour, avec des programmes courts, comme la série belge Fritkot, et des sitcoms.

En termes de création, la chaîne accueillera ses premières productions propres dès le printemps 2013, des programmes courts d'humour en avant-soirée. "Nous avons lancé 4 pilotes aujourd'hui", a détaillé Fabrice Mollier.

La chaîne travaille aussi sur un feuilleton quotidien, prévu dans "à peu près 2 ans ou 2 ans et demi", et qui sera "la colonne vertébrale de la grille de programmes de HD1", a-t-il ajouté.

"HD1 va avoir une ambition forte dans l'univers de la création", a-t-il insisté, avec 13,5 millions d'euros consacrés sur trois ans à la création spécifique.

La chaîne n'envisage pas pour autant la création de téléfilms unitaires ou de séries avec des épisodes de 52 minutes, a indiqué Céline Nallet, la directrice générale de HD1.