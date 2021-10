Football/Coupe de France : le FC Rouen dans le Pas-de-Calais

Après une belle victoire obtenue vendredi 9 novembre sur le pelouse de Vannes (2-0) en National, les Rouges et blancs tenteront de poursuivre leur parcours en coupe. En championnat, c’est une belle prestation qu’ont offert les joueurs de Didier Ollé-Nicolle, en net regain de forme, face à des Vannetais se situant alors dans le groupe de tête. Dugimont et Persico ont permis aux Rouennais, désormais 10es, de repartir comblés.

Face à Aire-sur-la-Lys, petit club du Pas-de-Calais, le déplacement de dimanche n’aura rien d’une promenade de santé, même si ce club qui évolue au 6e échelon national stagne dans le ventre mou de son championnat.

Noir c’est noir

De son côté, l’US Quevilly ne s’en sort pas. Le week-end dernier, les Canaris ont subi une nouvelle défaite, sur la plus petite des marges, face à Bourg-Peronnas (1-0, but de Dimitriou sur pénalty dès la 10e minute). Le maintien s’éloigne de plus en plus pour le nouvel entraîneur de l’USQ, Farid Fouzari. Les Quevillais, déjà éliminés de la coupe, ont une semaine pour souffler et tenter de rebondir.