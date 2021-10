Les Beatles remastérisés disponibles en vinyle le 12 novembre

La maison de disque EMI présente les albums séparément ou sous la forme d'un coffret collector.

Les disques seront proposés, à l'occasion de cette sortie mondiale, dans des pochettes conformes aux originales. Les 33 Tours seront disponibles à l'unité ou dans un coffret collector limité à 50.000 exemplaires dans le monde, accompagné d'un livre de 252 pages. Cet ouvrage qui consacre un chapitre à chaque album est rédigé par le producteur de radio Kevin Howlett.

En 2009, les albums remasterisés des Beatles en CD ont connu un vif succès dans les charts mondiaux. En sept mois, 17 millions d'albums de ce groupe historique ont été écoulés.

Les albums vinyle stéréo :

- Please Please Me

- With The Beatles

- A Hard Day's Night

- Beatles For Sale

- Help!

- Rubber Soul

- Revolver

- Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

- Magical Mystery Tour

- The Beatles (white album)

- Yellow Submarine

- Abbey Road

- Let It Be

- Past Masters