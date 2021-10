Suspendu contre Le Havre, lundi 5 novembre, pour avoir reçu un carton rouge sur la pelouse d'Arles-Avignon une semaine plus tôt, Alexandre Cuvillier retrouvera donc le stade Bollaert. Il y a évolué l'an passé pour défendre les couleurs Sang et Or, déjà prêté par Nancy.

Livio Nabab sera également disponible, après avoir lui aussi purgé un match de suspension. Quant à Fayçal Fajr, également absent contre Le Havre, il ne sera pas rétabli de sa blessure au talon.