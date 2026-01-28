Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 28 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 16 Kimfly
Le 4 Blackbird
Le 2 Never risk
Le 3 Funway
Le 8 Mister Pats
Le 15 Furioso
Le 9 Apaniiwa
Départ à 13h55
Le prix René Cramail se court à l'hippodrome de Pau dans la 1ère course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 3 800 mètres (le 1 est non partant).
