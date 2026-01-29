Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 29 janvier

Bélier

Votre comportement hagard vous attire des regards interrogateurs et vous en souffrez quelque peu.

Taureau

Votre vie amoureuse commence à évoluer dans le bon sens, si pour certaines décisions vous préférez prendre le temps de la réflexion, alors faites-le !

Gémeaux

Vous êtes plus fier que jamais de tenir vos promesses, vous serez satisfait de vous et de vos actions aujourd'hui.

Cancer

Vous hésitez à faire un choix et, comme vous préférez être maître de la situation, cela vous met en porte à faux.

Lion

Vous ne tiendrez pas en place ! A se demander ce que vous fuyez, à courir dans tous les sens !

Vierge

Le succès est plus que jamais lié à votre comportement face aux autres. Affirmez davantage vos désirs.

Balance

Votre entourage appréciera grandement votre comportement. Pas de nuages en vue, tout se passe pour le mieux !

Scorpion

Vous êtes à la fête : vos amours s'envolent, vos relations se multiplient, votre vie sociale devient plus riche et plus intense.

Sagittaire

La netteté de vos propos fera des fans dans votre entourage ! Vous saurez argumenter votre cause avec vigueur.

Capricorne

Vous attendez une réponse ferme, qui ne vient pas. Ce n'est peut-être pas le meilleur jour pour que cela se fasse.

Verseau

C'est une belle journée pour partager avec votre moitié les plaisirs les plus simples et les plus sains de la vie.

Poissons

Très enthousiaste et attentif dans vos échanges, vous privilégiez les discussions calmes et posées. L'harmonie relationnelle est au rendez-vous !