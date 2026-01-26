En ce moment How to save a life THE FRAY
Cross-country. Pluie, boue et champions au rendez-vous à Bernay

Sport. Dimanche 25 janvier à Bernay, Valentin Gondouin (Pays Saint-Lois) et Clara Jobbin (Caen AC) se sont offert les titres de champion et championne de Normandie élite de cross.

Publié le 26/01/2026 à 12h16 - Par Jonathan
Valentin Gondouin remporte le titre de champion de Normandie, deux semaines après les mondiaux de cross-country à Tallahassee (Etats-Unis). - Jonathan Banos

La pluie et le froid étaient bel et bien au rendez-vous dimanche 25 janvier à Bernay. Tout au long de la journée, les nombreux passages des coureuses et coureurs ont fortement dégradé le terrain, le rendant particulièrement boueux pour les deux dernières épreuves : les cross élites femmes et hommes.

Valentin Gondouin a décroché le titre de champion de Normandie

Deux semaines seulement après sa participation aux championnats du monde de cross-country à Tallahassee (Etats-Unis), le Manchois d'adoption Valentin Gondouin a décroché le titre de champion de Normandie.

Parti prudemment, le nouvel athlète du Pays Saint-Lois Athlétisme a progressivement imposé son rythme pour s'imposer avec autorité. Il devance Florian Guérin (Stade Sottevillais 76), espoir prometteur, tandis que Pierre Lenoir (Caen AC) complète le podium.

Chez les élites féminines, c'est Clara Jobbin qui s'est illustrée au terme d'une course tactique, longtemps contrôlée par les favorites. L'athlète du Caen AC a fait la différence dans la dernière boucle grâce à une accélération décisive. Elle s'impose devant la Polonaise Beata Niemyjska (Val-de-Reuil AC) et l'espoir Manon Miserette (USM Vire).

Sur le cross court masculin, Loïc Foret (Spn Vernon) s'est montré le plus solide pour s'imposer au terme de l'épreuve.

Chez les femmes, la victoire revient à Lucie Paturel, récente médaillée d'argent aux championnats d'Europe U20 de cross-country, qui confirme son excellent état de forme en décrochant le titre.

Les résultats complets sont à retrouver juste ici.

Prochain rendez-vous dimanche 15 février à l'hippodrome d'Evreux, où Valentin Gondouin remettra en jeu son titre de champion interrégional Bretagne – Normandie, conquis l'an passé en terre bretonne.

