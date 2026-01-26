Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 26 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 1 Bayamoon
Le 6 Amedras
Le 10 Casares
Le 4 Crew dragon
Le 3 Westminster Night
Le 16 Chirimiri
Le 5 Gilded Dr.
Le 2Lord Of War
Départ à 13h55
Le prix de Marseille se court à l'hippodrome de Cagnes sur Mer dans la 3ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 500 mètres.
