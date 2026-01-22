Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 22 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 11 Jizou d'étang
Le 6 Joanko Haufor
Le 12 Jolie star
Le 3 Vallatonian
Le 5 Dylan dog font
Le 9 Humanity pellini
Le 1 Godfather (den)
Le 16 Journée rêvée
Départ à 13h55
Le prix André Meunier se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 2ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
