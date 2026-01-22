Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 22 janvier

Bélier
L'accalmie que vous arrivez à faire régner dans votre foyer vous promet des moments apaisés.
Taureau
Vous pourriez vous réfugier dans vos pensées plutôt que de regarder en face les soucis de votre foyer.
Gémeaux
Votre vie sentimentale n'a rien d'un long fleuve tranquille, il va falloir s'attendre à connaître des difficultés.
Cancer
L'envie de comprendre les choses et la sincérité dont vous faites preuve seront appréciées par votre moitié
Lion
Autant que possible, évitez les tâches intellectuelles cette journée. Quelque chose que vous attendez a du retard.
Vierge
Quelqu'un dans votre entourage professionnel pourrait vous mettre dans la confidence.
Balance
Le tableau familial pourrait passer du vert au rouge, votre décision suscitant des polémiques sans que vous en compreniez les raisons.
Scorpion
Essayez de pratiquer une activité physique pour éliminer les calories s'accumulant, car vous serez plus gourmand.
Sagittaire
Le moment est idéal pour concrétiser vos objectifs, Tous les feux sont au vert pour aller de l'avant !
Capricorne
Un peu de calme et de douceur feraient du bien à vos amours. N'allez donc pas si vite en exigeant des promesses.
Verseau
Que vous soyez en poste ou bien à la recherche d'un emploi, une opportunité alléchante se présente à vous !
Poissons
La présence de vos amis vous réconforte. En famille, vous trouvez un terrain d'entente avec l'un de vos proches. Vous êtes ravi du dénouement.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.