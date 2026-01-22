En ce moment Man Down RIHANNA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 22 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 22/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Bélier

L'accalmie que vous arrivez à faire régner dans votre foyer vous promet des moments apaisés.

Taureau

Vous pourriez vous réfugier dans vos pensées plutôt que de regarder en face les soucis de votre foyer.

Gémeaux

Votre vie sentimentale n'a rien d'un long fleuve tranquille, il va falloir s'attendre à connaître des difficultés.

Cancer

L'envie de comprendre les choses et la sincérité dont vous faites preuve seront appréciées par votre moitié

Lion

Autant que possible, évitez les tâches intellectuelles cette journée. Quelque chose que vous attendez a du retard.

Vierge

Quelqu'un dans votre entourage professionnel pourrait vous mettre dans la confidence.

Balance

Le tableau familial pourrait passer du vert au rouge, votre décision suscitant des polémiques sans que vous en compreniez les raisons.

Scorpion

Essayez de pratiquer une activité physique pour éliminer les calories s'accumulant, car vous serez plus gourmand.

Sagittaire

Le moment est idéal pour concrétiser vos objectifs, Tous les feux sont au vert pour aller de l'avant !

Capricorne

Un peu de calme et de douceur feraient du bien à vos amours. N'allez donc pas si vite en exigeant des promesses.

Verseau

Que vous soyez en poste ou bien à la recherche d'un emploi, une opportunité alléchante se présente à vous !

Poissons

La présence de vos amis vous réconforte. En famille, vous trouvez un terrain d'entente avec l'un de vos proches. Vous êtes ravi du dénouement.

