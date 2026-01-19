Musique. Orelsan de retour sur scène : un lancement de tournée spectaculaire au Zénith de Caen

Après trois ans d'absence, l'attente était immense… et le rendez-vous largement à la hauteur. Du 16 au 18 janvier, le rappeur caennais Orelsan a lancé sa tournée XXL au Zénith de Caen.

Dès l'ouverture des portes, l'ambiance était électrique. Certains fans patientaient depuis des heures pour assister à ce moment unique : le retour d'un artiste devenu incontournable, chez lui, en Normandie.

Sur scène, Orelsan a livré un show puissant, mêlant nouveaux titres, morceaux cultes et une scénographie impressionnante, inspirée de son univers visuel et cinématographique.

Pendant près de deux heures, le public a vibré au rythme d'un spectacle millimétré, alternant émotions, énergie et communion avec la salle. "Un des meilleurs concerts de ma vie", confiaient de nombreux spectateurs à la sortie.

Ce concert marque le coup d'envoi d'une tournée 2026 hors normes, avec plus de 60 dates prévues en France et en Europe, dont une série exceptionnelle de 10 concerts de suite à l'Accor Arena de Paris en fin d'année.

La billetterie affiche déjà un énorme succès.

Un nouveau rendez-vous en Normandie cet été

Bonne nouvelle pour les chanceux et chanceuses qui ont réussi à se procurer des billets : Orelsan sera également présent jeudi 2 juillet, au festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, pour un nouveau rendez-vous très attendu en plein air.

Pour Caen et l'ensemble de la région, ce lancement restera un moment fort : celui d'un artiste local revenu en patron sur la scène nationale.

Et une chose est sûre : Orelsan n'a rien perdu de sa capacité à rassembler.