En ce moment End Of Beginning DJO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Harry Styles annonce la date de sortie de son nouvel album

Loisir. Harry Styles signe son grand retour. L'artiste britannique vient d'annoncer la sortie de son quatrième album, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" attendu le 6 mars prochain. Une nouvelle qui a immédiatement enflammé ses fans.

Publié le 19/01/2026 à 08h43 - Par Jonathan
Musique. Harry Styles annonce la date de sortie de son nouvel album
Rendez-vous le 6 mars pour découvrir le nouvel album d'Harry Styles - Raph_PH - Wikicommons

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un retour bien orchestré : après plusieurs semaines de teasing discret, Harry Styles a enfin levé le voile sur son nouveau projet, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Ce quatrième album comptera douze titres inédits et marque une nouvelle étape dans la carrière du chanteur.

La pochette donne le ton : lunettes de soleil et lumière de boule à facettes, Harry Styles affiche une esthétique clairement disco et festive, laissant présager un album plus lumineux et dansant que ses précédents opus.

Depuis quelque temps, l'artiste entretenait le mystère avec des affiches énigmatiques aperçues dans plusieurs grandes villes, de New York à Madrid, et son compte Instagram, longtemps resté inactif, a de nouveau pris vie avec des publications et des messages mystérieux. Une stratégie efficace qui a maintenu l'attention jusqu'à l'annonce officielle.

Aucune tournée n'a encore été confirmée, mais tout laisse penser qu'Harry Styles repartira bientôt à la rencontre de son public.
Rendez-vous le 6 mars pour découvrir Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Harry Styles annonce la date de sortie de son nouvel album
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple