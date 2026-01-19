Musique. Harry Styles annonce la date de sortie de son nouvel album

Un retour bien orchestré : après plusieurs semaines de teasing discret, Harry Styles a enfin levé le voile sur son nouveau projet, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Ce quatrième album comptera douze titres inédits et marque une nouvelle étape dans la carrière du chanteur.

La pochette donne le ton : lunettes de soleil et lumière de boule à facettes, Harry Styles affiche une esthétique clairement disco et festive, laissant présager un album plus lumineux et dansant que ses précédents opus.

Depuis quelque temps, l'artiste entretenait le mystère avec des affiches énigmatiques aperçues dans plusieurs grandes villes, de New York à Madrid, et son compte Instagram, longtemps resté inactif, a de nouveau pris vie avec des publications et des messages mystérieux. Une stratégie efficace qui a maintenu l'attention jusqu'à l'annonce officielle.

Aucune tournée n'a encore été confirmée, mais tout laisse penser qu'Harry Styles repartira bientôt à la rencontre de son public.

Rendez-vous le 6 mars pour découvrir Kiss All the Time. Disco, Occasionally.