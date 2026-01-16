France. "La Boîte à Gants" : gagnez votre montre connectée Huawei Band 10

En ce moment J'irai où tu iras (avec Jean-Jacques Goldman) Céline DION
Publié le 16/01/2026 à 09h00 - Par Kevin
En 2026, Tendance Ouest continue de prendre soin de vous et vous simplifie la vie, en gagnant à 7h55 dans La Boîte à Gants votre montre connectée Huawei Band 10

Une analyse ultra-précise

Une montre légère, discrète, que vous portez toute la journée sans y penser, mais qui veille sur vous en permanence. Elle suit votre activité, votre forme, votre sommeil avec une analyse ultraprécise, et elle est même étanche si vous bougez, nagez ou reprenez le sport tranquillement.

Jusqu'à 14 jours d'autonomie

Le plus ? Jusqu'à 14 jours d'autonomie. Vous la chargez, vous l'oubliez… Elle fait le job. Et bien sûr, elle fonctionne aussi bien sur iPhone que sur Android.

Pour la gagner, rien de plus simple : découvrez l'objet mystère est caché dans La Boîte à Gants. Vous envoyez BOITE par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS) et vous serez la prochain ou le prochain à repartir avec cette montre connectée.

La Boîte à Gants, c'est chaque matin à 7h55 sur "Tendance Ouest" !

