Musique. Carnage Social : un festival indépendant qui fait vibrer l'Orne

Organisé en plein air, dans les champs et sous chapiteaux, cet événement mêlant musique, rencontres, arts et ambiance unique s'impose peu à peu comme un rendez-vous incontournable de la scène indépendante normande.

Hole Right, un collectif engagé dans la vie culturelle locale

Originaire de l'Orne, le collectif Hole Right rassemble de jeunes passionnés par la culture et la musique.

Depuis plusieurs années, l'association œuvre au développement d'événements culturels accessibles, en valorisant des artistes émergents et des projets indépendants.

Deux nuits de concerts

Pour la première fois, le festival Carnage Social se déroulera sur deux jours consécutifs, vendredi 5 et samedi 6 juin 2026, de 19h à 7h, offrant près de 24 heures de programmation musicale.

L'événement promet une expérience vibrante, entre concerts, DJ sets, performances et animations variées.

Le Carnage Social n'est pas qu'une succession de concerts : c'est un moment de rencontre, de partage, de découverte et de fête collective.

Premiers artistes annoncés

La première partie de la programmation a déjà été dévoilée dimanche dernier.

A l'affiche, Spore, un projet alternative pop qui a fait fusionner des membres de CEYLON, Princesse Näpalm et le streamer Ponce (dans le top Twitch France), pour créer une pop indépendante à l'énergie rock.

Jaël. wav, figure montante de l'électro-dub français, aux productions puissantes entre dub et bass music.

Le duo Jasmine not Jafar offre une expérience festive et Douche, un trio rock garage/pop inspiré par la scène caennaise, à l'énergie brute et 100 % live.

Retrouvez la deuxième partie de la programmation ce dimanche 18 janviersur les réseaux sociaux du collectif Hole Right.

Informations pratiques

Dates et lieu : vendredi 5 et samedi 6 juin 2026, Lieu-dit La Métairie, 61 150 Lougé-sur-Maire (Orne)

Billetterie : bientôt disponible via les plateformes habituelles du collectif Hole Right et leurs réseaux sociaux