En ce moment Just like a pill PINK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 7 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 07/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 7 janvier
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bélier

Vous avez tendance à trop en faire, attention aux blessures accidentelles aujourd'hui.

Taureau

Profitez de cette journée neutre pour faire le point et prendre du recul.

Gémeaux

Vous êtes dans une phase d'hésitation, si vous devez prendre une décision rapide ce n'est pas vraiment la journée idéale.

Cancer

Vous inaugurez une période d'activités intenses, soignez vos relations en toute tranquillité.

Lion

Si jusque-là vous aviez évité les excès, vous pouvez désormais vous faire plaisir et ne vous priver de rien.

Vierge

Vous aurez aujourd'hui l'occasion de trouver des partenaires pour tout projet que vous avez en tête.

Balance

C'est le bon moment pour ouvrir un dialogue, pour signer un contrat, pour entamer des négociations, mais avec tact et diplomatie, sans imposer vos points de vue.

Scorpion

Quelques discussions un peu compliquées pourraient vous prendre la tête.

Sagittaire

Une chance toute relative vous pousse à vous interroger sur vos véritables motivations.

Capricorne

Les remises en question que vous faites sont positives mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez.

Verseau

Il est judicieux de profiter des bons aspects du moment pour faciliter vos échanges en étant plus détendu.

Poissons

Si une situation était bloquée c'est terminé, tout va bien. On vous fait la cour, on vous flatte, c'est à vous de décider où et quand.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
Lave linge hublot
Lave linge hublot Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 110€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 7 janvier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple