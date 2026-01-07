Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 7 janvier

Bélier

Vous avez tendance à trop en faire, attention aux blessures accidentelles aujourd'hui.

Taureau

Profitez de cette journée neutre pour faire le point et prendre du recul.

Gémeaux

Vous êtes dans une phase d'hésitation, si vous devez prendre une décision rapide ce n'est pas vraiment la journée idéale.

Cancer

Vous inaugurez une période d'activités intenses, soignez vos relations en toute tranquillité.

Lion

Si jusque-là vous aviez évité les excès, vous pouvez désormais vous faire plaisir et ne vous priver de rien.

Vierge

Vous aurez aujourd'hui l'occasion de trouver des partenaires pour tout projet que vous avez en tête.

Balance

C'est le bon moment pour ouvrir un dialogue, pour signer un contrat, pour entamer des négociations, mais avec tact et diplomatie, sans imposer vos points de vue.

Scorpion

Quelques discussions un peu compliquées pourraient vous prendre la tête.

Sagittaire

Une chance toute relative vous pousse à vous interroger sur vos véritables motivations.

Capricorne

Les remises en question que vous faites sont positives mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez.

Verseau

Il est judicieux de profiter des bons aspects du moment pour faciliter vos échanges en étant plus détendu.

Poissons

Si une situation était bloquée c'est terminé, tout va bien. On vous fait la cour, on vous flatte, c'est à vous de décider où et quand.