Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 6 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 06/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 6 janvier
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous êtes sur le devant de la scène et n'aurez aucun mal à convaincre les autres de collaborer avec vous.

Taureau

C'est une journée calme où les intuitions dominent si vous prenez la peine de les écouter.

Gémeaux

Votre moitié vous fait une déclaration inattendue qui risque bien de vous étonner.

Cancer

Vous êtes tendu et votre vulnérabilité émotionnelle vous met à cran. Vous avez besoin de véritable détente.

Lion

Vous décidez de passer à la nouveauté. Adieu le train-train quotidien dans vos relations d'amour : bonjour le changement !

Vierge

Rien ni personne ne vous fera dévier de votre trajectoire. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable !

Balance

Pour beaucoup, un retour sur soi s'impose, un bilan, un examen de conscience sans concession.

Scorpion

Evitez les discussions houleuses qui vous vident de votre potentiel d'énergie, vous y gagnerez, n'en doutez pas.

Sagittaire

C'est vraiment sans hésiter que vous prenez des décisions et que vous affrontez les événements.

Capricorne

Vous n'approuvez que très moyennement certains comportements et vous le faites clairement comprendre, par votre attitude mitigée.

Verseau

Un aboutissement s'annonce en ce qui concerne vos démarches pratiques. C'est le moment de trier vos papiers.

Poissons

Votre joie de vivre vous incite à faire quelques excès, faites attention car vous pourriez rapidement le regretter

