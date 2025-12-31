Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 31 décembre

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 15 In red
Le 3 Idylle express
Le 5 Himberland
Le 11 Indy dark
Le 13 Indus val
Le 4 Habit de soirée
Le 7 Hamilton du ham
Le 9 Indigo de fontaine
Départ à 15h15
Le prix de Poitiers se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 6ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 700 mètres.
