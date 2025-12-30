Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 30 décembre

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 7 Most glamorous
Le 14 Faithful friend
Le 9 Rembrand to go
Le 13 Mon comédien
Le 10 Telcherboline
Le 4 Fiumiccino
Le 1 Chaumière de pré
Le 5 The doctor
Départ à 13h55
Le prix de Sainte Mère Eglise se court à l'hippodrome de Deauville dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 900 mètres.
