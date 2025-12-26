Cadeau. Gagnez vos place pour le spectacle "Balavoine, ma bataille"

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Publié le 26/12/2025 à 09h00
40 ans après sa disparition, la voix de Daniel Balavoine résonne toujours. Ses mots, sa rage, son humanité… rien n'a disparu.

"Balavoine, ma bataille", le spectacle hommage événement, débute sa tournée dans sa région natale, le mardi 20 janvier 2026 à 20h, au Zénith de Caen.

Sur scène, ses chansons intemporelles reprennent vie : "Mon fils, ma bataille", "L'Aziza", "Sauver l'amour", "Le Chanteur", "Starmania"…des titres forts, sincères, toujours aussi actuels.

Un hommage puissant, porté par ses anciens musiciens, par la participation de Guy Balavoine, son frère, et par une nouvelle génération de voix révélées par The Voice et Nouvelle Star.

"Balavoine, ma bataille", un spectacle vibrant, fidèle à l'esprit d'un artiste révolté, visionnaire et profondément humain.

Pour jouer, envoyez maintenant ZENITH au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi).

