Jeu. Tendance Ouest vous offre votre iPhone 17 !

Jusqu'à Noël, Tendance Ouest sort le grand jeu… et vous offre chaque semaine votre iPhone 17. C'est le cadeau qu'on regarde de loin, celui qu'on n'ose même pas mettre sur la liste au père Noël… tellement il semble hors d'atteinte, heureusement Tendance Ouest vous l'offre !

L'iPhone 17, c'est un concentré de tout ce qui fait rêver aujourd'hui : un écran encore plus lumineux, fluide, avec la technologie ProMotion… une face avant protégée par le Ceramic Shield de nouvelle génération… Et surtout, des photos qui ressemblent à des scènes de cinéma.

La caméra avant Center Stage qui vous garde toujours dans le cadre, le nouveau capteur carré qui suit les mouvements, les vidéos stabilisées même quand on bouge beaucoup…

Sans oublier les 48 mégapixels à l'arrière, le zoom optique 2 fois, les modes nuit nouvelle génération, les vidéos en 4K, les corrections automatiques… C'est simple : chaque instant devient plus beau, plus clair, plus facile à partager.

A l'intérieur, la puce A19 fait tourner tout ça avec une rapidité bluffante. On parle d'un téléphone qui répond plus vite que vous ne pensez, qui s'adapte, qui anticipe, qui simplifie.

Autonomie d'une journée, recharge express… et iOS 26 avec Apple Intelligence pour traduire, créer, retoucher, organiser… presque comme si l'iPhone travaillait avec vous.

Envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS). Tirage au sort vendredi 26 décembre !