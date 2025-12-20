En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. Tendance Ouest vous offre votre iPhone 17 !

Loisir. Le cadeau dont vous rêvez, Tendance Ouest vous l'offre. Après le premier iPhone 17 d'Apple remporté ce matin, un autre est à remporter vendredi 26 décembre !

Publié le 20/12/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. Tendance Ouest vous offre votre iPhone 17 !
Jusqu'à Noël, Tendance Ouest vous offre un iPhone 17 chaque semaine ! Second tirage au sort vendredi 26 décembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jusqu'à Noël, Tendance Ouest sort le grand jeu… et vous offre chaque semaine votre iPhone 17. C'est le cadeau qu'on regarde de loin, celui qu'on n'ose même pas mettre sur la liste au père Noël… tellement il semble hors d'atteinte, heureusement Tendance Ouest vous l'offre !

L'iPhone 17, c'est un concentré de tout ce qui fait rêver aujourd'hui : un écran encore plus lumineux, fluide, avec la technologie ProMotion… une face avant protégée par le Ceramic Shield de nouvelle génération… Et surtout, des photos qui ressemblent à des scènes de cinéma.

La caméra avant Center Stage qui vous garde toujours dans le cadre, le nouveau capteur carré qui suit les mouvements, les vidéos stabilisées même quand on bouge beaucoup…

Sans oublier les 48 mégapixels à l'arrière, le zoom optique 2 fois, les modes nuit nouvelle génération, les vidéos en 4K, les corrections automatiques… C'est simple : chaque instant devient plus beau, plus clair, plus facile à partager.

A l'intérieur, la puce A19 fait tourner tout ça avec une rapidité bluffante. On parle d'un téléphone qui répond plus vite que vous ne pensez, qui s'adapte, qui anticipe, qui simplifie.

Autonomie d'une journée, recharge express… et iOS 26 avec Apple Intelligence pour traduire, créer, retoucher, organiser… presque comme si l'iPhone travaillait avec vous.

Envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS). Tirage au sort vendredi 26 décembre !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. Tendance Ouest vous offre votre iPhone 17 !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple