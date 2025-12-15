Musique. Coldplay : le futur du groupe s'écrit entre comédie musicale et nouvel album

Il y a quelques jours sur la scène des Folies Bergères de Paris, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a annoncé qu'il revenait tout juste d'une session d'enregistrement avec les autres membres du groupe. Ce qui laisse entendre que la formation serait en train de préparer un nouvel album.

Une comédie musicale en préparation

Ce futur disque pourrait prendre une forme inattendue. Coldplay travaille sur une comédie musicale dont le livret est déjà écrit, mais aussi sur un projet parallèle composé de titres inédits accumulés au fil des décennies. Une manière originale de revisiter l'histoire du groupe et de valoriser des morceaux restés jusqu'ici dans l'ombre.

Ce nouveau projet aura pour objectif d'efface les mauvais chiffres de vente de l'album "Moon Music" sorti en octobre 2024.

Selon plusieurs indices, cette comédie musicale pourrait voir le jour courant 2027, avant un ultime album.

La fin de Coldplay en 2028 ?

D'ailleurs, les rumeurs autour de l'avenir de Coldplay continuent d'alimenter les discussions. Depuis plusieurs années, le groupe britannique entretient l'idée d'un point final avec un douzième album studio, pensé comme un retour aux sources et symboliquement intitulé "Coldplay". Selon toutes vraisemblances, ce disque sortirait en 2028, une date symbolique qui marquerait les 30 ans de l'EP "Safety".