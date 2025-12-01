Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 1er décembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 13 Ideal de castelle
Le 2 Héros de Choisel
Le 15 Iermes de guez
Le 12 Idole d'Ourville
Le 5 Ioupy tolleville
Le 3 Indocile
Le 9 Imelda
Le 1 Iena d'Orgères
Départ à 13h55
Le prix des Alpes se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 100 mètres.
Apollinaire vous propose de jouer :
Le 13 Ideal de castelle
Le 2 Héros de Choisel
Le 15 Iermes de guez
Le 12 Idole d'Ourville
Le 5 Ioupy tolleville
Le 3 Indocile
Le 9 Imelda
Le 1 Iena d'Orgères
Départ à 13h55
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.