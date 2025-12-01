En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 1er décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 01/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier 

Vous serez une vraie girouette ! Votre humeur sera fort changeante. Votre entourage ne saura plus à quel saint se vouer.

Taureau

L'ambiance professionnelle vous donnera envie de mettre en place des changements dans votre organisation.

Gémeaux 

Vous verrez enfin plus clair dans vos sentiments et pourrez exprimer vos véritables aspirations.

Cancer

Vous bataillerez avec courage et poserez des jalons pour l'avenir. N'hésitez pas à suivre votre intuition !

Lion

Habillez-vous en fonction de ce que vous avez à faire. N'essayez pas d'être une gravure de mode !

Vierge

Vous devrez faire un effort de créativité et d'adaptation, n'ayez pas peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face.

Balance

Il faut prendre soin de vous, n'attendez pas d'être malade. Niveau humeur, journée un peu oppressante.

Scorpion 

Votre pouvoir de concentration facilitera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien service.

Sagittaire

Il est plus que temps pour vous d'adopter "la zen attitude" ! Ce n'est pas si difficile !

Capricorne

Vous serez sous le charme des différences et serez prêt à découvrir d'autres façons de penser.

Verseau

Ne vous cherchez plus d'excuse pour éviter de reprendre une activité physique. Vous en avez besoin.

Poissons 

La communication devrait résoudre des questions restées en suspens et permettre un nouveau départ.

