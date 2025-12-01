Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 1er décembre

Bélier
Vous serez une vraie girouette ! Votre humeur sera fort changeante. Votre entourage ne saura plus à quel saint se vouer.
Taureau
L'ambiance professionnelle vous donnera envie de mettre en place des changements dans votre organisation.
Gémeaux
Vous verrez enfin plus clair dans vos sentiments et pourrez exprimer vos véritables aspirations.
Cancer
Vous bataillerez avec courage et poserez des jalons pour l'avenir. N'hésitez pas à suivre votre intuition !
Lion
Habillez-vous en fonction de ce que vous avez à faire. N'essayez pas d'être une gravure de mode !
Vierge
Vous devrez faire un effort de créativité et d'adaptation, n'ayez pas peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face.
Balance
Il faut prendre soin de vous, n'attendez pas d'être malade. Niveau humeur, journée un peu oppressante.
Scorpion
Votre pouvoir de concentration facilitera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien service.
Sagittaire
Il est plus que temps pour vous d'adopter "la zen attitude" ! Ce n'est pas si difficile !
Capricorne
Vous serez sous le charme des différences et serez prêt à découvrir d'autres façons de penser.
Verseau
Ne vous cherchez plus d'excuse pour éviter de reprendre une activité physique. Vous en avez besoin.
Poissons
La communication devrait résoudre des questions restées en suspens et permettre un nouveau départ.
