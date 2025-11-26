Musique. Mentissa dévoile le tout premier extrait de son prochain album

Mentissa avait séduit les foules avec son premier album "La vingtaine" sorti en 2022. Après son passage à The Voice qui l'avait révélée, elle avait réussi à vendre plus de 100 000 exemplaires de cet album sur lequel a participé Vianney, son coach dans The Voice.

Elle s'apprête à sortir un autre album dans quelques mois au printemps 2026 et vous pouvez déjà découvrir un extrait, c'est La vie qu'on mène.