Le Havre. Il menace de se jeter dans le bassin du Commerce, la police empêche un suicide

Sécurité. La police est intervenue au niveau de la passerelle François Le Chevalier au Havre pour un jeune homme de 22 ans qui menaçait de se jeter dans le bassin du Commerce, dimanche 23 novembre 2025. Il a pu être pris en charge et conduit vers l'hôpital.

Publié le 24/11/2025 à 11h35 - Par Pierre Durand-Gratian
Le jeune homme de 22 ans menaçait de se jeter dans le bassin depuis la passerelle Le Chevalier du bassin du Commerce du Havre.

La police a été appelée pour un jeune homme à la conduite suicidaire au Havre au niveau du bassin du Commerce, dimanche 23 novembre vers 22h30.

A l'arrivée des fonctionnaires sur place, il se trouve assis sur la rambarde de la passerelle François Le Chevalier et menace de se jeter dans le bassin, indique une source policière. Son frère est aussi sur place.

Finalement, les policiers parviennent à l'approcher, puis à le ceinturer pour le ramener au sol en sécurité. Le jeune homme a été pris en charge par les pompiers et conduit vers l'hôpital Monod de Montivilliers.

