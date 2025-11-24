Le Havre. Il menace de se jeter dans le bassin du Commerce, la police empêche un suicide

La police a été appelée pour un jeune homme à la conduite suicidaire au Havre au niveau du bassin du Commerce, dimanche 23 novembre vers 22h30.

A l'arrivée des fonctionnaires sur place, il se trouve assis sur la rambarde de la passerelle François Le Chevalier et menace de se jeter dans le bassin, indique une source policière. Son frère est aussi sur place.

Finalement, les policiers parviennent à l'approcher, puis à le ceinturer pour le ramener au sol en sécurité. Le jeune homme a été pris en charge par les pompiers et conduit vers l'hôpital Monod de Montivilliers.