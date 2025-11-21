En ce moment Dis-moi oui SANTA
Caen et Rouen. Tendance Ouest vous offre vos places pour le spectacle "Le noël magique de Caroline Marx"

Loisir. C'est un spectacle exceptionnel que "Tendance Ouest" vous offre chaque jour cette semaine. Vous allez remporter vos places pour le spectacle "Le noël magique de Caroline Marx" à Caen et à Rouen.

Publié le 21/11/2025 à 09h00 - Par Kevin
Cette semaine, tentez de remporter vos places pour le spectacle "Le Noël Magique de Caroline Marx" en Normandie. - Kevin

Le grand spectacle de Noël arrive chez vous ! "Tendance Ouest" vous invite à vivre un moment magique en famille… un moment qui fait briller les yeux des enfants et des parents !

Le charme de Noël, version XXL !

Le Noël Magique de Caroline Marx, c'est un show incroyable : des illusions spectaculaires, des surprises à n'en plus finir, de la féerie, de l'émotion… bref, tout ce qui fait le charme de Noël, version XXL !

Une heure où on oublie tout, où on retombe en enfance, où on s'émerveille ensemble.

Tendance Ouest vous offre vos 2 places chaque jour

Tendance Ouest vous offre vos 2 places chaque jour, soit pour la représentation du samedi 13 décembre au Zénith de Rouen, soit pour les spectacles des samedi 20 et dimanche 21 décembre au Zénith de Caen !

Pour jouer, envoyez le code ZENITH par SMS au 7 14 15 (3 × 75 centimes + coût d'envoi). Offrez à votre famille un moment inoubliable, et vivez un Noël encore plus beau grâce à Tendance Ouest !

