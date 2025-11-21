Caen et Rouen. Tendance Ouest vous offre vos places pour le spectacle "Le noël magique de Caroline Marx"

Le grand spectacle de Noël arrive chez vous ! "Tendance Ouest" vous invite à vivre un moment magique en famille… un moment qui fait briller les yeux des enfants et des parents !

Le charme de Noël, version XXL !

Le Noël Magique de Caroline Marx, c'est un show incroyable : des illusions spectaculaires, des surprises à n'en plus finir, de la féerie, de l'émotion… bref, tout ce qui fait le charme de Noël, version XXL !

Une heure où on oublie tout, où on retombe en enfance, où on s'émerveille ensemble.

Tendance Ouest vous offre vos 2 places chaque jour

Tendance Ouest vous offre vos 2 places chaque jour, soit pour la représentation du samedi 13 décembre au Zénith de Rouen, soit pour les spectacles des samedi 20 et dimanche 21 décembre au Zénith de Caen !

Pour jouer, envoyez le code ZENITH par SMS au 7 14 15 (3 × 75 centimes + coût d'envoi). Offrez à votre famille un moment inoubliable, et vivez un Noël encore plus beau grâce à Tendance Ouest !