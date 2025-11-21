En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 21 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 21/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 21 novembre
Bélier

Vous verrez la vie en rose et vous partagerez joyeusement votre bonne humeur avec votre entourage.

Taureau

Maintenant que la stabilité fait partie de votre quotidien, vous commencez à établir quelques plans pour le futur.

Gémeaux

Vous profitez d'une agréable ambiance pour relâcher la pression et vous retrouvez votre âme d'enfant pour planifier de joyeux moments.

Cancer

Le regard de votre moitié vous remplit de fierté, le moment est venu de parler de vos projets les plus importants.

Lion

Si vous êtes en couple, c'est le moment de prendre d'importantes décisions, si vous êtes célibataire, vous pourriez ne pas le rester.

Vierge

Vous tenez la forme et vous saurez la mettre à profit dans des domaines pratiques. Tout va pour le mieux !

Balance

Vous faites passer votre vie familiale avant votre vie amoureuse car une personne de votre entourage n'a pas le moral.

Scorpion

En passant d'un sujet à un autre sans perdre de temps, cela vous permet de ne pas vous ennuyer.

Sagittaire

Ne vous impatientez pas si le rythme ne nous convient pas. Montrez-vous patient !

Capricorne

Eloignez-vous le plus possible des discussions agitées, ne prenez pas parti !

Verseau

C'est le moment de mettre de l'inédit dans votre quotidien et de profiter pleinement de l'instant présent.

Poissons

Vous aurez une débordante joie de vivre aujourd'hui, profitez-en pour faire tout ce qui vous plaît.

