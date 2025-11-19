Calvados. Des ateliers gratuits pour faire réviser son vélo ou sa voiture

Dans le cadre des Semaines Lumière & Vision, l'association Prévention routière poursuit ses actions de sensibilisation à la sécurité et à la visibilité sur la route. Deux dernières étapes sont prévues : le 24 novembre à Courseulles-sur-Mer, de 10h à 17h au parking rue de la Mer, et le 27 novembre à Caen, sur le pont Bir Hakeim de 16h à 19h.

Lors de ces journées, le public pourra bénéficier d'une vérification gratuite de ses équipements de visibilité, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un vélo, d'une trottinette électrique ou simplement en tant que piéton. Des conseils pratiques sur la vision, l'entretien du véhicule et des gilets haute visibilité ou brassards rétroréfléchissants seront distribués gratuitement.