Caen. Un don de plus de 1 000 jouets pour les enfants malades

Santé. Après une première édition réussie, le centre François Baclesse a organisé une nouvelle collecte de jouets, lundi 17 novembre, au sein de ses locaux à Caen.

Publié le 18/11/2025 à 08h39
Caen. Un don de plus de 1 000 jouets pour les enfants malades
La collecte a eu lieu lundi 17 novembre, grâce à 16 sites locaux partenaires. - Hermeline Delepouve

Après une première édition réussie, le centre François Baclesse a organisé une nouvelle collecte de jouets, lundi 17 novembre, au sein de ses locaux à Caen. 16 sites partenaires ont donné plus de 1 000 peluches, goodies, livres ou encore entrées pour des parcs de loisirs de la région. L'année dernière, 6 entités étaient mobilisées pour offrir 200 donations. Cette année, elles sont 16 à avoir joué le jeu pour "donner du bonheur aux enfants en traitement ici", souligne Christian Ferrier, président de Normandie Sites.

Pour Magali Micaud, cadre de santé de radiothérapie et protonthérapie au centre François Baclesse, cette démarche importante "fait partie de nos méthodes distractives auprès de l'enfant, pour connaître ses centres d'intérêt". Ces cadeaux vont servir "toute l'année, et tout au long du traitement" aux enfants hospitalisés, mais aussi à leurs familles, qui ne viennent pas souvent de la région. Une manière d'apporter une récompense lors des étapes cruciales du soin, et du réconfort pour ne pas se sentir seul.

Galerie photos
La collecte a eu lieu lundi 17 novembre, grâce à 16 sites locaux partenaires. - Hermeline Delepouve

