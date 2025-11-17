En ce moment Dis-moi oui SANTA
Caen. Une semaine consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments

Economie. Du 17 au 23 novembre, Caen la Mer organise une semaine de la rénovation, pour comprendre les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments.

Publié le 17/11/2025 à 17h28 - Par Elvire Alix
Caen. Une semaine consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments
Pour certains ménages, une mauvaise isolation peut amener à l'impossibilité de chauffer correctement leur logement. - Fotolia

La Semaine de la rénovation énergétique s'est ouverte du 17 au 23 novembre à Caen la Mer. Le but pour Fabrice Michel, conseiller énergétique à la Maison de l'Habitat, est d'"accélérer le rythme des rénovations énergétiques pour qu'à l'horizon 2050, le parc de bâtiments soit mieux isolé, plus économe et plus résilient".

L'enjeu est aussi bien écologique qu'économique : "Une mauvaise isolation entraîne des dépenses énergétiques élevées, qui deviennent difficiles à supporter lorsque les prix des combustibles augmentent."

Plusieurs activités sont organisées pour aider le public à comprendre ces enjeux liés à la rénovation : des balades consacrées à l'isolation, des ateliers pour comprendre un Diagnostic de performance énergétique (DPE), ainsi qu'un atelier dédié à la prévention des arnaques sont prévus au cours de la semaine.

Un salon de la rénovation complète le programme, offrant la possibilité de rencontrer des bureaux d'études, des artisans et des entreprises spécialisées dans les travaux de rénovation.

