Orne. Accident de chasse : une jeune femme blessée par balle

Une partie de chasse a failli mal tourner dans l'Orne, lundi 10 novembre. Dans la matinée, une jeune femme née en 2005 a été touchée par un tir de fusil à Croisilles, plus précisément au niveau du pied.

Elle a été prise en charge par les pompiers, qui l'ont transportée à l'hôpital d'Argentan, avant qu'elle ne soit finalement transférée au CHU de Caen pour une intervention.

Les circonstances de cet évènement restent à déterminer. La gendarmerie de l'Orne a ouvert une enquête pour faire la lumière.