Deux voitures ont été accidentées ce dimanche 9 novembre au lieu-dit Les Bordeaux, à Sai près d'Argentan. Deux personnes ont été grièvement blessées dont une victime qui a été désincarcérée. Deux autres personnes sont plus légèrement blessées. Les quatre victimes ont été évacuées sur l'hôpital d'Argentan. 17 pompiers ont été mobilisés.
Près d'Argentan. Quatre blessés dont deux graves dans un accident de la route
Sécurité. Deux voitures ont eu un accident de la route, dimanche 9 novembre à Sai près d'Argentan dans l'Orne. Quatre personnes ont été blessées dont deux grièvement.
Publié le 09/11/2025 à 18h28 - Par Thibault Lecoq
