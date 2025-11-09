Près d'Argentan. Quatre blessés dont deux graves dans un accident de la route

Deux voitures ont été accidentées ce dimanche 9 novembre au lieu-dit Les Bordeaux, à Sai près d'Argentan. Deux personnes ont été grièvement blessées dont une victime qui a été désincarcérée. Deux autres personnes sont plus légèrement blessées. Les quatre victimes ont été évacuées sur l'hôpital d'Argentan. 17 pompiers ont été mobilisés.