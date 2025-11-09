Musique. A Alençon, le Bayokos fête ses 40 ans avec une soirée nostalgique

40 ans, ça se fête ! La boîte de nuit Le Bayokos célèbre son anniversaire avec une soirée spéciale nostalgie. Lundi 10 novembre, quatre générations de disques-jockeys reviennent jouer à Alençon. La soirée des légendes réunira Christophe Chantoiseau, Claude Robin, Dominique Tournelle et Adrien Sébert. La programmation musicale, des années 80 jusqu'à 2015, signera la 19e et dernière édition de ces soirées d'anniversaire.

"Retrouver la discothèque des années 80"

L'événement affiche déjà complet. Pour cause, l'envie de remonter le temps et de retrouver "la discothèque des années 80 avec sa nostalgie d'époque. Nous voulons retrouver nos 25 ans", raconte Dominique Tournelle, premier DJ de la discothèque. Pour cela, la boîte de nuit redevient la même qu'à l'époque. "La cabine sono va être remontée de façon à la disposer au milieu de la piste de dance, là où elle était dans les années 80", précise le disque-jockey. "Je vais mixer avec les vinyles 45 tours, et Dominique avec les maxi 45 tours", ajoute Claude Robin, chanteur et DJ des années 80.

Le DJ actuel et benjamin du groupe, Adrien Sébert, mixera sur son ordinateur. "L'idée c'est de rassembler les générations", explique-t-il. Pour l'occasion, la boîte de nuit a décidé de convier nostalgiques des lieux et clients actuels. Parmi eux, le maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, sera présent en début de soirée, lui-même ancien habitué de la boîte, autrefois appelée l'Arc-en-ciel.

"Nous étions aussi connus pour ça"

A sa création en 1985, la discothèque figurait parmi les 4 500 boîtes de nuit présentes en France. Aujourd'hui, le Bayokos fait partie des 1 000 dernières en centre-ville. Cette longévité s'explique par "le renouvellement constant de la boîte qu'entreprend Henri-Pierre Danloux, directeur de l'établissement depuis 2015. Les soirées à thème quasiment chaque semaine ou le changement de décoration participent à ce succès qui ne se dément pas", explique Dominique Tournelle.

Alain David, ancien directeur de l'Arc-en-ciel, a également ancré cette dynamique dans le territoire ornais. "En dehors des soirées, beaucoup de rallyes touristiques, spectacles et cabarets ont été organisés, même chez des clients particuliers. Nous étions aussi connus pour ça", conclut, ému, Claude Robin.