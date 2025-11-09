En ce moment L'amour de ma vie LINH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. A Alençon, le Bayokos fête ses 40 ans avec une soirée nostalgique

Loisir. Le Bayokos, boîte de nuit alençonnaise, fête son anniversaire avec une 19e et dernière soirée des anciens, lundi 10 novembre. Quatre générations de disques-jockeys, avec Christophe Chantoiseau, Claude Robin, Dominique Tournelle et Adrien Sébert, reprennent la musique des années 80 jusqu'à 2015.

Publié le 09/11/2025 à 07h40 - Par Lucie Peudevin
Musique. A Alençon, le Bayokos fête ses 40 ans avec une soirée nostalgique
Claude Robin et Dominique Tournelle, deux anciens DJs de la boîte de nuit Le Bayokos, se réunissent lundi 10 novembre, à Alençon. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

40 ans, ça se fête ! La boîte de nuit Le Bayokos célèbre son anniversaire avec une soirée spéciale nostalgie. Lundi 10 novembre, quatre générations de disques-jockeys reviennent jouer à Alençon. La soirée des légendes réunira Christophe Chantoiseau, Claude Robin, Dominique Tournelle et Adrien Sébert. La programmation musicale, des années 80 jusqu'à 2015, signera la 19e et dernière édition de ces soirées d'anniversaire.

"Retrouver la discothèque des années 80"

L'événement affiche déjà complet. Pour cause, l'envie de remonter le temps et de retrouver "la discothèque des années 80 avec sa nostalgie d'époque. Nous voulons retrouver nos 25 ans", raconte Dominique Tournelle, premier DJ de la discothèque. Pour cela, la boîte de nuit redevient la même qu'à l'époque. "La cabine sono va être remontée de façon à la disposer au milieu de la piste de dance, là où elle était dans les années 80", précise le disque-jockey. "Je vais mixer avec les vinyles 45 tours, et Dominique avec les maxi 45 tours", ajoute Claude Robin, chanteur et DJ des années 80.

Notre reportage sur le sujet

Le DJ actuel et benjamin du groupe, Adrien Sébert, mixera sur son ordinateur. "L'idée c'est de rassembler les générations", explique-t-il. Pour l'occasion, la boîte de nuit a décidé de convier nostalgiques des lieux et clients actuels. Parmi eux, le maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, sera présent en début de soirée, lui-même ancien habitué de la boîte, autrefois appelée l'Arc-en-ciel.

"Nous étions aussi connus pour ça"

A sa création en 1985, la discothèque figurait parmi les 4 500 boîtes de nuit présentes en France. Aujourd'hui, le Bayokos fait partie des 1 000 dernières en centre-ville. Cette longévité s'explique par "le renouvellement constant de la boîte qu'entreprend Henri-Pierre Danloux, directeur de l'établissement depuis 2015. Les soirées à thème quasiment chaque semaine ou le changement de décoration participent à ce succès qui ne se dément pas", explique Dominique Tournelle.

• A lire aussi. Alençon. Un festival pour mettre en lumière la culture hip-hop

Alain David, ancien directeur de l'Arc-en-ciel, a également ancré cette dynamique dans le territoire ornais. "En dehors des soirées, beaucoup de rallyes touristiques, spectacles et cabarets ont été organisés, même chez des clients particuliers. Nous étions aussi connus pour ça", conclut, ému, Claude Robin.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. A Alençon, le Bayokos fête ses 40 ans avec une soirée nostalgique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple